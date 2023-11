Lotto | la dea bendata bacia Fondi | vinti oltre 50mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – E' arrivata a, in provincia di Latina, la vincita più importante nell'ultimo concorso del. Nell'estrazione di martedì 28 novembre, come riporta Agipronews,50.596in seguito alla combinazione 2-4-53-89 e all'opzionepiù, con una giocata del valore di 5. Da segnalare anche una vincita da 25milaa Roma, grazie all'ambo 31-55 sulla ruota di Roma. L'ultimo concorso delha distribuito 4,8 milioni di, per un totale diun miliardo da inizio anno.