Lotta all’Hiv | l’allarme delle associazioni | “Troppe diagnosi tardive | non disperdiamo i progressi della scienza” Segui la diretta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Inla conferenza stampa convocata a diecinazionali per lanciare la campagna U=U in vista del primo dicembre, Giornata mondiale per la. Secondo i dati diffusi dal MinisteroSalute, il 58,8 %persone che nel 2022 hanno ricevuto unaper Hiv era già in Aids o prossima a questa fase. Ma conoscere il proprio stato sierologico e accedere a una terapia efficace permette azzerare le carica virale, vivere in salute e non trasmettere il virus. Perché “undetectable vuol dire untransmittable” ossia non rilevabile vuol dire non trasmissibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.