Lotta a bullismo e cyberbullismo | al via progetto in oltre 800 scuole

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un approccio integrato trae territorio per prevenire tempestivamente e in maniera efficace i fenomeni die cyber. È l’obiettivo delsperimentale elaborato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e finanziato con 1,8 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione. L’importante intervento interistituzionale è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dagli assessori all’Istruzione, Mimmo Turano, e alle Politiche sociali, Nuccia Albano, e dal direttore dell’USR Sicilia, Giuseppe Pierro. «Solo con il lavoro di squadra – dichiara il governatore – è possibile contrastare il, un fenomeno devastante per i giovani e per l’intera società, una piaga sociale che va studiata e ...