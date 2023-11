Loretta Goggi annuncia un addio a sorpresa | Ho deciso di chiudere | è un colpo al cuore

Arrivano i complimenti di Loretta Goggi per Maria Teresa Ruta che ha interpretato a Tale e quale Ornella Vanoni L'articolo Maria Teresa Ruta come ... (novella2000)

Per la prima serata in tv, mercoledì 22 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Noi e…”, condotto da Mara Venier e Loretta Goggi . Una sera ... (bergamonews)

pippitel! mega flop per mara venier e loretta goggi su rai1: la serata per l'unicef 'noi'...

Marco Zonetti per Dagospia noi 5 Mercoledì sera televisivo con un'offerta più peculiare del solito, quello di ieri 22 novembre 2023. Su Rai1, Mara Venier esi sono unite in via straordinaria per presentare Noi e..., ...

Rai1 e UNICEF presentano “NOI E…” una serata di intrattenimento ... UNICEF Italia

Mara Venier e Loretta Goggi, la coppia inedita di Rai 1 conduce "Noi ... Io Donna

Loretta Goggi, l’addio è un colpo al cuore: “Ho deciso di chiudere” | Non ha potuto fare altrimenti purtroppo

Loretta Goggi è un’artista a tutto tondo che ha dimostrato la sua versatilità e le doti innate che la rendono una donna di spettacolo. Con una carriera di oltre 60 anni, si è imposta di diritto tra le ...

Buon compleanno con concerto. Da “Andy” il 2 dicembre la festa in musica di Gino Licata

Un nutrito gruppo di amici e musicisti si stringe attorno al nome di Gino Licata, artista casertano eclettico, musicista ed autore, che desidera celebrare una friends’ story più che un compleanno. Sar ...