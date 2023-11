Lorenzo Amoruso Sbugiarda Manila Nazzaro | Non Sono Un Violento!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000,ha voluto fare chiarezza sulla rottura con. L’ex calciatore ha di fattoto l’ex fidanzata, che lo aveva accusato di essere un uomo violento. Resta da capire dove stia la verità. Intanto l’ex Miss Italia continua la sua storia d’amore con Stefano Oradei, l’uomo che ha preso il posto dinel suo cuore. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!la ex fidanzataa distanza di mesi dalla rottura con, è tornato a parlare della vicenda. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, dove ha voluto mettere in ...