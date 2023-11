L'Oréal - l'impegno su sostenibilità ambientale e sociale al centro di 'For the future day' Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Nell'headquarter milanese di L'Oréal Italia è andata in scena la nuova edizione di 'L'Oréal for the future day', un ... ()

L’Oréal - l’impegno su sostenibilità ambientale e sociale al centro di ‘For the future day’ La sede milanese dell’azienda ha aperto le porte al pubblico per parlare della politica di sostenibilità con manager internazionali, esponenti delle ... (sbircialanotizia)

L'Oréal - l'impegno su sostenibilità ambientale e sociale al centro di 'For the future day' Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Nell'headquarter milanese di L'Oréal Italia è andata in scena la nuova edizione di 'L'Oréal for the future day', un ... (liberoquotidiano)

L’Oréal - l’impegno su sostenibilità ambientale e sociale al centro di ‘For the future day’ (Adnkronos) – Nell'headquarter milanese di L’Oréal Italia è andata in scena la nuova edizione di 'L’Oréal for the future day', un evento aperto al ... (forzearmatenews)