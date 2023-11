L’Oréal | l’impegno su sostenibilità ambientale e sociale al centro di ‘For the future day’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La sede milanese dell’azienda ha aperto le porte al pubblico per parlare della politica dicon manager internazionali, esponenti delle istituzioni ed esperti del settore La sede milanese dell’azienda ha aperto le porte al pubblico per parlare della politica dicon manager internazionali, esponenti delle istituzioni ed esperti del settore Nell'headquarter milanese diItalia è andata in scena la nuova edizione di 'for theday', un evento aperto al pubblico che si è posto l’obiettivo di illustrare la politica didel gruppo leader nella cosmetica mondiale. L’evento ha fatto il punto su quelli che sono i risultati ottenuti fino ad ora grazie al programma ...