Longhi sul Napoli | “Con l’Inter l’impegno più importante”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bruno, giornalista sportivo ed opinionista tv, ha rilasciato delle dichiarazioni sul. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “Maracanà” in onda su Tuttomercatoweb Radio. Il giornalista ha voluto dire la sua sul match di Madrid, ma soprattutto sulla sfida di Domenica controche potrebbe tenere gli azzurri agganciati al treno scudetto. In effetti, nonostante le assenze in casa merengue, affrontare il Real in casa è impresa ardua. Restiamo convinti ilce la metterà tutta per fare bella figura in uno dei massimi templi del calcio. Tuttavia un pensiero all’match di campionato potrebbe esserci. Le parole diDi seguito le parole di Brunosul match del. “Un pensiero sul ...