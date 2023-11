Lombardia | i dati confermano ‘l’intensa attività di bracconaggio’ ma Lega e FdI fanno l’ennesimo regalo ai cacciatori M5s | ‘Incostituzionale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Se c’è un merito di cui va dato atto alla nuova legislatura in Regioneè la pervicacia con la quale due partiti su tutti –e Fratelli d’Italia – stanno soddisfacendo le istanze di uno zoccolo duro del loro elettorato: i. Pochi giorni fa è stata approvata la legge regionale 4/2023 e non è difficile immaginare che tra brindisi e sfregamenti di mani sia stata data una bella lubrificata ai fucili migliori. La ragione è che la legge contiene una serie di favori alle doppiette. Il più atteso è quello che rende più complicati i controlli sugli uccelli utilizzati come richiami vivi (per la gioia delle valli bresciane e bergamasche). Altri favori riguardano le norme sui capanni, che di fatto potranno essere costruiti a ridosso di aree protette (Rete Natura 2000) o addirittura all’interno (zona Alpi). Sul primo è ...