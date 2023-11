Lollobrigida | Filiera olio meno affermata di vino | ma fortissime potenzialità di crescita

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Ladell'd'oliva è straordinaria. Certo, quella delè più, ma quella dell'ha grandissime, come anche quella dei formaggi. Chi ha investito nell'ha investito nel futuro. Siamo ancora deficitari in termini di produzione, perché siamo costretti a importare, ma l'che produciamo noi è di qualità molto superiore, e nei mercati deve essere pagata sempre di più per quello che vale. Questo ci permette di ben sperare. Le cose vanno raccontate, e le etichette non devono essere condizionanti - come il Nutriscore, che categorizza l'come arancione, cioè pericoloso - ma informative. Il concetto alla base delle Ig in fondo non è una novità, ma noi le ...