Lo sguardo verso l’infinito nel Realismo paesaggistico di Mireille Cornillon | dove le strade vanno ovunque e in nessun posto

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Osservare la natura che circonda l’essere umano è stato uno dei cardini dell’arte più recente, soprattutto l’interrogarsi sulla correlazione tra l’individuo e l’ambiente in cui agisce, in cui struttura la propria esistenza, ha costituito una linea preponderante per tutto quel filone artistico, e di pensiero, che indagava sull’influenza che le energie circostanti generano sull’uomo, sull’invito alla contemplazione che alcune situazioni e alcuni panorami riescono a stimolare. Molti creativi hanno bisogno di rimanere fortemente legati alla realtà perché attradi essa effettuano un percorso di consapevolezza e di presa di coscienza dell’attualità in cui vivono, mentre altri hanno la necessità di partire dal visibile per essere poi in grado di trascenderlo, attrail loro approccio meditativo e di ascolto delle sensazioni, e di collocare ...