LIVE VakifBank Istanbul-Milano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | dominio di Egonu e compagne nei primi due set 17-25!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Non passa il servizio di Busa. 2-2 Muro di Gabi su. 1-2 Pallonetto di Thompson da posto due. 0-2 MURONE DISU BUSA! 0-1 Si riparte con una parallela di Daalderop. 18:22fino a questo momento imbarazzante di, non c’è stata partita, con le lombarde superiori in tutti i fondamentali.è salita di colpi con 9 punti nel parziale, Orro ha comunque messo in gioco tutte le sue attaccanti. 17-25 Heyrman chiude il secondo set con un gran primo tempo. 17-24 Thompson annulla il primo set-point. 16-24 MAMMA MIA! Orro trova due difese clamorose, poi chiude lo scambio Daalderop. 16-23 Errore in contrattacco di Busa. 16-22 Bordata in diagonale di Thompson. 15-22 Gran primo tempo di Rettke. 15-21 Lungo il ...