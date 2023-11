LIVE VakifBank Istanbul-Milano 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | turche in grossa difficoltà 3-8!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-12 Pipe imprendibile di Egonu. 5-11 Sylla chiude troppo il colpo, il suo contrattacco muore in rete. 4-11 Daalderop passa in parallela, ma gran lavoro in ricezione di Sylla. 4-10 Thompson sblocca la situazione per le. 3-10 TERZO ACE CONSECUTIVO DI EGONU! 3-9 Busa prende il posto di Frantti. 3-9 ANCORAAAA! Ace di Egonu. 3-8 Aceeee di Egonu! Guidetti ferma subito il gioco. 3-7 Alzata ad una mano di Orro e primo tempo di Heyrman. 3-6 Primo tempo vincente di Gunes. 2-6 Egonu questa volta passa di forza, già 4 punti nel parziale per Paola. 2-5 Parallela in extra-rotazione di Egonu, gran colpo. 2-4 Anche Daalderop gioca sulle mani del muro avversario. 2-3 Scappa il servizio di Sylla. 1-3 Mani-out di Egonu. 1-2 Thompson passa questa volta da seconda linea. 0-2 Egonu chiude uno scambio ...