LIVE Tours-Trento 0-2 Champions League volley in DIRETTA | 22-25 Trentini avanti di due set

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Superbo questo attacco di Lavia. 1-2 Con il secondo tentativo Mendez scardina la difesa trentina. 0-2 ACE SBERTOLI! 0-1 Ottima la parallela pescata da Lavia. TERZO SET 22-25 In rete il servizio del neoentrato Prevert! Anche il secondo set termina in favore di! 22-24 Mani fuori vincente di Neto. 21-24 Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Neto! Arrivano 3 SET POINT. 21-23 Difesa di Podrascanin e contrattacco chirurgico di Michieletto! 21-22 ACE KOZAMERNIK! Servizio in flot micidiale dello sloveno. 21-21 A metà rete il servizio di Faganas, entrato proprio per pungere con questo fondamentale. 21-20 Primo tempo vincente di Parkinson. 20-20 Gran difesa dei, poi ci pensa la super diagonale di Michieletto! 20-19 Ottimo mani fuori di ...

Record-Breaking 2023 World Poker Tour Championship Headlines WPT December Events In Las Vegas

WPT Executive Tour Director Matt Savage oversees the tournaments and live event action. “Simply put, I think the WPT World Championship at Wynn Las Vegas is unlike any other poker tournament ...

Nuove date per Hellraisers, il tour di Salmo & Noyz

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si aggiungono nuove date a Hellraisers, il tour di Salmo & Noyz che li vedrà esibirsi nei principali festival estivi nel ...