LIVE Tours-Trento 0-1 Champions League volley in DIRETTA | primo set in controllo per i trentini

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Di un soffio out proprio la battuta del lussemburghese. 4-5 Diagonale vincente di Rychlicki. 4-4 Lungo il servizio di Michieletto. 3-4 Neto prova a pescare gli ultimi cm di parallela liberi, ma il suo attacco è out. 3-3 Non sbaglia questa diagonale Michieletto. 3-2si difende due volte prima di scatenare il mancino di Neto. 2-2 Mani fuori a segno per Mendez. 1-2 ACE LAVIA! 1-1 Proprio l’estone manda fuori il servizio. 1-0 Block-out vincente di Tammearu. SECONDO SET 17-25 ACE KOZAMERNIK! Termina così unset in pienoper. 17-24 MUROO MICHIELETTO! Fioccano i set point. 17-23 Imprecisa la ricezione dei transalpini, ne approfitta Podrascanin. 17-22 Ricostruzione straordinaria di Sbertoli per la pipe regale di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Diagonale stretto a segno per l’estone Tammearu. 11-14 Non rientra in campo il tentativo di difesa ... (oasport)

Tours - Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League maschile 2024 volley

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita- Trento della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile. SEGUI ILDELLA PARTITA CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA ...

LIVE Tours-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Francia per Michieletto e Lavia OA Sport

Tours - Itas Trentino live - 29 novembre 2023 Eurosport IT

Billy Strings’ European Vacation: Highlights From The 11-Show International Tour [Videos]

Billy Strings and his band once again went overseas for their second-annual tour of Europe. Check out some top moments from the trek.

Nuove date per Hellraisers, il tour di Salmo & Noyz

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si aggiungono nuove date a Hellraisers, il tour di Salmo & Noyz che li vedrà esibirsi nei principali festival estivi nel ...