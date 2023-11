LIVE – Servette-Roma | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

Calcio : Europa League - Oliver arbitra Atalanta-Sporting e Stefanski Servette-Roma Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - L'inglese Michael Oliver è l'arbitro chiamato a dirigere Atalanta-Sporting Lisbona, match valido per la quinta giornata ... (liberoquotidiano)

Europa League - gli arbitri : Stefanski per Servette-Roma - Oliver per Atalanta-Sporting La Uefa ha designato gli arbitri per le gare di Europa League. Giovedì 30, alle 18.45, per il gruppo D della fase a gironi, Atalanta-Sporting sarà ... (sportface)

Europa League : sgarbo Servette a Mou. Gattuso sorpassa De Zerbi - Sporting ok - Liverpool ko. Leverkusen agli ottavi Non solo Roma e Atalanta in questa grande serata di calcio europeo. L’Europa League torna in scena a partire dalle 18.45. Il programma... (calciomercato)

LIVE Europa League : il Servette fa uno sgarbo a Mou - ok De Zerbi - Liverpool ko - Leverkusen agli ottavi. Alle 21 lo Sporting e Gattuso Non solo Roma e Atalanta in questa grande serata di calcio europeo. L’Europa League torna in scena a partire dAlle 18.45. Il programma... (calciomercato)

LIVE Europa League : Servette-Sheriff e De Zerbi contro l'Ajax. Alle 21 lo Sporting e Gattuso Non solo Roma e Atalanta in questa grande serata di calcio europeo. L’Europa League torna in scena a partire dAlle 18.45. Il programma... (calciomercato)