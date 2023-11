LIVE Sci alpino | Seconda prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA | Crawford in testa | sesto Casse | più indietro Paris

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA19.08: Jamesal comando! Il canadese firma il miglior tempo, staccando di 26 centesimi Hemetsberger. Il nordamericano è sicuramente uno dei favoriti per il fine settimana. 19.07: Kilde secondo! Il norvegese, che aveva vinto la prima, ha concluso alle spalle di Hemetsberger con 16 centesimi di ritardo. 19.06: Il tedesco Romed Baumann chiude lontanissimo dalle posizioni di vertice. Ora tocca ad Aleksander Aamodt Kilde. 19.05: Quinto posto per Marco Odermatt. Lo svizzero accusa 59 centesimi di ritardo dalla vetta. 19.04: Cambio al vertice! L’austriaco Daniel Hemetsberger si porta al comando dellacon 20 centesimi di vantaggio su Sejersted. 19.02: Ancora una buona ...