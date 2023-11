LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul | Champions League volley femminile in DIRETTA | Antropova sfida Boskovic!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, terza giornata della fase a gironi della Pool B didi2023-2024. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza giornata della fase a gironi di. Va in scena unainfuocata a Palazzo Wanny che vedrà opposte Ekaterinaa Tijana Boskovic. La Savino Del Bene di Massimo Barbolini va a caccia della ...