LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | +2 turco nel terzo set | 11-13

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-19 Ace. 18-18 Voronkova riporta la situazione in parità. 18-17 Attacco di Antropova. 17-17 Attacco di Boskovic. 17-16 Errore al servizio. 16-16 Muro di Voronkova. 16-15 Attacco di Baladin. 16-14 Antropova trova il mani out del muro. 15-14 La parallela di Herbots. 14-14 Baladin risponde dall’altra parte. 14-13 Pallonetto di Antropova. 13-13 ANTROPOVAAAAAAAAAAAAA MUROOOOOOOO!!!! 12-13 Errore al servizio. 11-13 Muro. 11-12 La parallela di Herbots. 10-12 Primo tempo di Stevanovic. 10-11 Attacco di Antropova. 9-11 Errore al servizio. 9-10 Nwakalor trova un buco nel muro. 8-10 Sahin fa pulizia sotto rete. 8-9 ACE DI DA SILVAAAAAAAAA!!!!!!! 7-9 Antropova trova ...