LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | inizia il match!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI PARTE! 19.50 Dieci minuti al primo pallone del match, in corso la presentazione delle due squadre al Palazzo Wanny di Firenze. 19.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, terza giornata della fase a gironi della Pool B didi2023-2024. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza giornata della fase a gironi di. Va in scena una sfida infuocata a Palazzo Wanny che vedrà opposte ...