LIVE Rysice Resovia-Conegliano | Champions League volley femminile in DIRETTA | inizio rimandato alle 20 45

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29 Attenzione, l’della partita traverrà posticipato di un quarto d’ora affinché si possano evitare contrapposizioni tra il match in questione e la sfida tra il Ziraat Bankasi e il ZAKSA del torneo maschile, scelta legata ovviamente all’emittente polacca. 20.25si sono già incrociate l’anno scorso proprio in questa fase del torneo. A prevalere in entrambi i match è stata la squadra azzurra, vincente in quattro set in Polonia all’andata, mentre in Veneto è arrivato un successo senza concedere alcun parziale. 20.20 Dall’altra parte della rete ci sarà il, formazione vice campione di Polonia in carica. Ilha ...