LIVE Rysice Resovia-Conegliano 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | avanti le Pantere nel secondo set per 12-8

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 ACE LANIERRRRR! E’ ildel match per la statunitense. 8-11 Haak a segno con un appoggio morbido da zona 2. 8-10 Out la parallela tentata da Lanier. 7-10 Altro attacco spaventoso messo a terra da Haak. 7-9 Prova a ripetere la stessa giocata la neerlandese, palla che esce di un soffio. 6-9 ACE DE KRUIJFFFF! 6-8 Ancora una volta a segno con la fast De Kruijf. 6-7 Passa per vie centrali l’attacco di Coneo. 5-7 Mani out di Lanier da zona 4. 5-6 Risponde con la stessa moneta Haak! 5-5 A segno con la pipe Kalandadze. 4-5 Se ne va la battuta di Haak. 3-5 Attacco lungolinea vincente per Haak. 3-4 Errore dai nove metri per Fahr. 2-4 Sbaglia l’attacco Coneo, la sua schiacciata si stampa sulla rete. 2-3 Ace Kalandadze. 1-3 Decolla la battuta di Lanier. 0-3 MURO! Che ...