LIVE – Resovia-Conegliano 0-1 15-25 | 7-10 | gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Latestualedi PGE Rysice Rzeszow-A. Carraro Imoco, partita valevole per il girone D della Cev2023/di. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo le nette vittorie contro Beveren e Stoccarda, vanno a caccia di altri punti in trasferta per consolidare il primato in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca, seconda a quota 5 punti, che vuole sfruttare il campo di casa per mettere in difficoltà la corazzata veneta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 novembre alla RCWS Podpromie di, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...