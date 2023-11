LIVE – Real Madrid-Napoli 1-1 10? Simeone | 11? Rodrygo | botta e risposta | è subito pareggio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilsfida ilnel big match di Champions League del Santiago Bernabeu: segui con noi ildella partita. Buonasera amici di Spazioe benvenuti alla diretta testuale del match tra, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida difficile per gli azzurri che però potrebbero agguantare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.– spazio.itInfatti, in caso di vittoria, la squadra di Mazzarri raggiungerebbe quota 10 punti: anche in caso di vittoria del Braga sull’Union Berlino, il vantaggio sarebbe di 4 punti a una sola gara ...