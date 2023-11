LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | subito Thomas Ceccon in vasca! Attesa per Benedetta Pilato

Leggi su oasport

Marco Marzoli vince la seconda batteria con il tempo di 57?11 e va al comando della graduatoria 9.31: Lorenzo Bellavia si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso con 57?22 9.30: Tutto pronto per la prima gara in programma, i 100 dorso,sarà al via nella sesta e ultima batteria 9.28: In chiusura di giornata la gara più veloce e quella più lunga. Nei 50 stile libero Leonardo Zazzeri, finalista olimpico a Tokyo, Leonardo Deplano, argento a Roma, e Alessandro Miressi proveranno ad ingaggiare una battaglia da sotto i 22" ma l'impressione è che per trovare i pass olimpici bisognerà attendere marzo. Nei 1500 femminili Simona Quadarella proverà a sistemarela questione pass olimpico con una ...