LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | Pilato raggiunge Ceccon alle Olimpiadi | Viberti sorprende Martinenghi e stacca il pass per i Mondiali!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E18.23 BENEDETTAVA! 1’05”80 per lei,per Parigi anche per lei!!! 18.22 30”89 per Benedettaai 50 metri, quattro decimi sotto il record italiano.. 18.21 PARTITA LA GARA! 18.19 Vittoria di Chiara Della Corte nella finale B, ora la finale A con Anita Bottazzo, Francesca Fangio, Arianna Castiglioni, Benedetta, Martina Carraro, Lisa Angiolini, Giulia Verona e Francesca Zucca. Tempo per i Giochi di 1’06”0, 1’06”5 per i Mondiali, dovee Bottazzo sono già qualificate. 18.16 Gara davveronte quella maschile. Bene, benissimo Ludovico Blu Art ...