LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | Ceccon e Pilato scaldano i motori! Attesa per Martinenghi e Quadarella Finali dalle 17 30

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI 11.28: Tra gli exploit di giornata il 21?95 in batteria nei 50 stile di Lorenzo Zazzeri e il personale di Gianmarco Sansone nei 100 farfalla dove Burdisso ha saputo fare bene 11.27: Benedettaè piaciuta tantissimo ed è andata già questa mattina vicinissima al tempo limite per Parigi, poroverà a far meglio nel pomeriggio nei 100 rana dove troverà come avversarie Carraro, Castiglioni e Angiolini che cercheranno di strappare il pass per Doha dandosi battaglia 11.25: Thomasha gestito al meglio la batteria dei 100 dorso facendo segnare in scioltezza il miglior tempo e oggi pomeriggio darà l’assalto al tempo limite per Parigi. Stessa cosa per Nicolòche però avrà due o tre avversari da ...