LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | bene Cerasuolo e Viberti nei 100 rana! Ceccon miglior tempo nei 100 dorso | tra poco Benedetta Pilato

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI 10.51: Lisa Angiolini con 1’08?21 vince la penultima batteria, davanti ad Antita Bottazzo con 1’09?20 10.50: Martina Carraro con il crono di 1’07?78 domina la quarta batteria davanti a Fangio con 1’08?74 10.47: Gaia Neidiger si impone nella terza batteria dei 100 rana con 1’11?82 10.46: Viviane Graif con 1’12?25 si aggiudica la seconda batteria 10.44: Sara Rummolo con 1’12?78 vince la prima batteria dei 100 rana donne, gara che si preannuncia molto combattuta 10.43: Questi i finalisti dei 100 rana uomini:, Martinenghi,, Poggio, Pinzuti, Giorgetti, Moni, Mancini 10.41: Senza forzare Nicolò Martinenghi vince l’ultima batteria con 1’00?04, secondo posto per Pinzuti con 1’01?20 10.40: Personale anche per Ludovico ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani invernali in DIRETTA : lampo di Razzetti - record italiano nei 200 misti e pass per le Olimpiadi insieme a Paltrinieri!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani invernali in DIRETTA : l'Italia cala gli assi! Pilato - Quadarella - Ceccon e Martinenghi vogliono Parigi

LIVE – Seconda giornata Assoluti invernali nuoto Riccione 2023 : finali 29 novembre in DIRETTA

LIVE Nuoto - Campionati Italiani invernali in DIRETTA : sarà spettacolo con Benedetta Pilato - Ceccon e Martinenghi!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani invernali in DIRETTA : subito Thomas Ceccon in vasca! Attesa per Benedetta Pilato

LIVE Nuoto - Campionati Italiani invernali in DIRETTA : Thomas Ceccon miglior tempo nei 100 dorso! Attesa per Benedetta Pilato

Calendario Campionati italiani nuoto 2023 oggi: orari 29 novembre, tv, streaming, nomi di spicco in gara

Seconda giornata di gare negli Assoluti invernali di nuoto, di scena a Riccione. Nell'impianto romagnolo le gare saranno importanti non solo per le assegnazioni dei titoli tricolori, ma anche per anda ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani invernali in DIRETTA: l'Italia cala gli assi! Pilato, Quadarella, Ceccon e Martinenghi vogliono Parigi

C’è chi ci pensa, e può, e chi lo sogna, e questo è per tutti: 748 nuotatori (387 maschi e 361 femmine) saranno in gara da domani a giovedì nella vasca lunga di Riccione per i Campionati Invernali di ...