LIVE Nardi-Stricker | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | si inizia tra 10?! Una vittoria sarebbe l’ottimale anche per Cobolli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-FILS NON PRIMA DELLE 14.00 12.50 Dunque, vincendo, l’azzurro si porterebbe a 1. Sedovesse altresì vincere contro Fils nel match a seguire, gli azzurri potrebbero poi guardare alla giornata di domani con un occhio proiettato alle “mille” combinazioni possibili. Non da escludere, la chance che possano trovare una sorta di accordo amichevole per qualificarsi entrambi, ma ciò è ancora fantatennis. Prima c’è da vincere oggi! 12.45 Leggermente favorito secondo le quote,si giocherebbe tutto nel derby di domani in caso diodierna. In effetti, lo svizzero ieri ha offerto una prestazione ben sotto i suoi massimilli. ...

LIVE – Nardi-Fils 4-2 3-4 2-4 4-1 2-2 - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Nardi-Fils 4-2 3-4 2-4 4-1 2-4 - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Nardi-Stricker - NextGen Finals 2023 in DIRETTA : l’azzurro deve vincere per restare in corsa

Cobolli e Nardi oggi alle Next Gen ATP Finals: dove vedere in match in tv e streaming

Sono Lucae Flavio Cobolli che parteciperanno al 'Masters' Under 21 in programma dal 28 ...le Next Gen Finals su Sky Le Next Gen ATP Finals presented by Neom saranno trasmesse interamentesu ...

LIVE Nardi-Stricker, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: serve vincere per rimanere in corsa OA Sport

Cobolli e Nardi oggi alle Next Gen ATP Finals: dove vedere in match in tv e streaming Sky Sport

"Next Gen Finals Jeddah, giorno 2: Nardi-Stricker in diretta dalle 13, poi Cobolli-Fils"

La seconda giornata delle Next Gen ATP Finals vedrà i tennisti italiani nuovamente in campo. Luca Nardi e Flavio Cobolli, sorteggiati nel Gruppo Verde, saranno di scena a Jeddah. Nardi, dopo aver pers ...

Nardi, amaro tie break. Il pesarese sconfitto nell'esordio della Next Gen da Fils: ora servono i successi con Cobolli e Stricker

Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e la classifica dei due gironi dopo la prima giornata (con il programma di domani) ...