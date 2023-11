LIVE Cobolli-Fils | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | vincendo | il romano sarebbe qualificato

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-STRICKER 14.10 Se dovesse imporsi quest’oggi contro il numero 38 del mondo, il francese Arthur, la qualificazione cicon ottime probabilità di farlo come primo del girone. 14.08 Ha appena chiudo Dominic Stricker su Luca Nardi in 3 set. L’azzurro di Pesaro è eliminato dalleATP. L’altro azzurro, Flavio, è pienamente in corsa per raggiungere le semifinali. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata di incontri di Round Robin delleATPda Jeddah. Qui ci occuperemo di Flavioopposto ad ...

Cobolli e Nardi oggi alle Next Gen ATP Finals: dove vedere in match in tv e streaming

Sono Luca Nardi e Flavioche parteciperanno al 'Masters' Under 21 in programma dal 28 ...le Next Gen Finals su Sky Le Next Gen ATP Finals presented by Neom saranno trasmesse interamentesu ...

Next Gen Finals, risultati di oggi: Nardi perde con Stricker, ora Cobolli-Fils

Netta sconfitta per Luca Nardi nella seconda giornata delle Next Gen Finals di Jeddah: l'azzurro cede in tre set a Stricker e viene eliminato. Ora Cobolli-Fils in diretta su Sky Sport Tennis e in ...