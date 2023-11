LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA | Italia quinta dopo metà gara

Leggi su oasport

16.00 Norvegia primacon 37? di vantaggio sulla Cechia, 48 su Svezia, Germania ed. 15.59 Wierer ha ancora un paio di secondi di vantaggio su Grotian, che è l'unica a non perdere dalla testa della, 15.58 Crollata Chevalier, che ha perso 15 secondiil poligono rispetto alla testa. 15.57 Come riportato dal telecronista di Eurosport, Dario Puppo, il marito di Wierer ha fatto sapere che Dorothea non è ancora al meglio fisicamente, a causa del malanno che l'ha colpita prima della partenza per. 15.57 Grotian sorpassa Persson e si porta in quarta posizione. La Germania ha 50? di ritardo dalla testa e 4 di vantaggio su Persson. 15.56 Ha fatto il vuoto ...