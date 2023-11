LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA | Italia quarta dopo la prima frazione | ora tocca a Wierer!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.436.8 km c’è un terzetto in testa, guidato da Chloe Chevalier. L’a 6.6 secondi di distacco, con Wierer che ha perso 3 secondi dal cambio. 15.42 Wierer non è riuscita a colmare il piccolo gap di tre secondi con cui ha cambiato Passler. 15.41 La Norvegia invece schiera Arnekliev. 15.40 Per l’ora in pista c’è Wierer. Germania con la debuttante Grotian, Francia con Chloe Chevalier, Cechia con Jislova. 15.40 Cambia a 15 secondi la Germania e a 24 la Svezia. 15.39 PRIMO CAMBIO! L’cambiaa 3 secondi di distacco dalla testa, Francia. 15.39 Negli ultimi 800 metri perdono 3 secondi sia Hettich che Magnusson. 15.38 Le 4 atlete di testa transitano insieme ai 5.6 km, ultimo ...