LIVE Benfica-Inter Primavera 0-0 | finisce il primo tempo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata del Gruppo D di UEFA Youth League: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri devono ancora vincere la prima partita nella competizione, oggi è decisiva per non essere eliminati con una gara d’anticipo. Fischio d’inizio alle ore 16 in Portogallo. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0in parità per 0-0 il. Partita senza emozioni e occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. La gara è decisiva per la qualificazione al turno successivo, le squadre giocano con il freno a mano tirato e c’è tensione in campo. A fra ...