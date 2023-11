LIVE Benfica-Inter | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio ‘da Luz’ di Lisbona. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 21.00) 20:30 Mezz’ora al calcio d’inizio di, quinta giornata di Champions League. A seguire le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt.A disposizione: Samuel Soares, Kokubo; Arthur Cabral, Kokcu, Jurasek, Chiquinho, Musa, Joao Victor, Tomas ...

Per l’Inter Primavera è l’ultima chiamata per tentare di portare la qualificazione agli ottavi di finale in dubbio fino all’ultima giornata della ... (sportface)

Inzaghi vara l'Inter 2 per la trasferta di Lisbona. In casa del Benfica, i nerazzurri si affidano alle seconde linee dopo aver conquistato... (calciomercato)

DIRETTA Champions League, Benfica - Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

- Inter: formazioni Ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 29 novembre alle 21,- Inter sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity. Ecco le probabili formazioni:(4 ...

LIVE Alle 21 Benfica-Inter, le ufficiali: Di Maria arma di casa, Arnautovic e Sanchez titolari La Gazzetta dello Sport

LIVE - Benfica-Inter, le ufficiali: confermato il turnover, chance per Audero e Klaassen dal primo minuto Fcinternews.it

Le formazioni di Inter - Benfica

Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono le ultime partite della quinta giornata della fase a gironi. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Real ...

Benfica-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Champions League

La cronaca in diretta di Benfica-Inter, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e Mediaset Infinity, risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i ...