LIVE – Benfica-Inter 0-0 | Youth League 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per l’Primavera è l’ultima chiamata per tentare di portare la qualificazione agli ottavi di finale in dubbio fino all’ultima giornata della fase a gironi. Il match contro il, in Portogallo, però sarà molto difficile da affrontare con i lusitani che sono al momento al secondo posto, a due lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. Tre punti dunque sarebbero vitali per il proseguo di cammino inper i nerazzurri. Sportface.it vi offrirà latestuale del match. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 16.00) ...