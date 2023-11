L’Italia non può fare a meno della Cina? Esperti a confronto a Milano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023)(ITALPRESS) – Il sistema economico e sociale italiano non può e non vuole. E’ stata questa la valutazione unanime dei relatori di un convegno dal titolo “Possiamo ancora? Dalla ViaSeta alla modernizzazione del colosso asiatico” organizzato adal Dipartimento Italiano del Centro dell’Europa e dell’America Latina di China Media Group e da Economy Group presso la hall eventi di Rsm Spa. Ben vengano dunque i segnali di un nuovo disgelo tra Pechino e Occidente, come la recentissima decisione del governo cinese di introdurre l’esenzione temporanea del visto per alcuni paesi europei, tra cui, e come la riapertura di ...