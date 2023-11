L’Italia ha la sua prima costellazione privata di pico-satelliti per l’Internet of Things

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha la suadiper la fornitura di un servizio di telecomunicazione per dispositivi delof(IoT). Il lancio del primo lotto di questi piccoli– ihanno una massa compresa tra cento grammi e un chilo, solitamente vengono lanciati in sciami – è avvenuto lo scorso 11 novembre con il vettore Falcon 9 di SpaceX e da pochissimo sono stati rilasciati nello spazio, in un passo significativo per un servizio di telecomunicazioni satellitare avanzato e a basso costo. Questa nuovadisarà in grado di garantire a piccoli dispositivi di ...