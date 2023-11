L’Inter da Coppa Italia per una sfida di Champions League | fari puntati su 4 giocatori

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)questa sera contro il Benfica ingiocherà con una formazione in versione. Tanti cambi e diverse novità. VESTE INEDITA ?daper unadi. Incredibile, ma vero. Questa sera al da Luz di Lisbona, Simone Inzaghi si giocherà la partita contro i lusitani conB o forse C. Da Audero a Bisseck, passando per Asllani e Klaassen, saranno diverse stasera in campo le riserve nerazzurre. Sono attesi ben otto cambi rispetto al pareggio in campionato contro la Juventus a Torino. Tre appunto i superstiti: Darmian, il quale giocherà da laterale tutta fascia, de Vrij e Acerbi. I due ex Lazio ricomporranno per due terzi ...