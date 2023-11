(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'evoluzione degli indici di borsa fornisce sempre utili spunti per comprendere le trasformazioni in atto nell'economia e nelle imprese

L'ottava edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, tenutasi a Bergamo, segna un punto di svolta per l'istruzione nell'era digitale. Il ... (orizzontescuola)

Nate nel fintech, potrebbero diventare centrali per lo sviluppo e la regolamentazione dell'IA: sono spazi in cui sperimentare nuove tecnologie sotto ... (repubblica)

C’è anche un altro modo di chiamarla che, forse, rende ancora meglio l’idea di cosa sia l’AGI. Se l’acronimo sta per intelligenza generale ... (giornalettismo)

Che cos’è l’intelligenza generale artificiale (AGI) e a che punto sono i progetti che vanno in questa direzione

Si scatena la corsa ai progetti di AI, ma pare che Google abbia intenzione di tutelare anche chi non si fida dell'intelligenza artificiale e voglia ... (europa.today)

Le ricerche su Google per chi non si fida dell'intelligenza artificiale

Il futuro della contabilità e della consulenza aziendale è plasmato dall'IA. "Il suo impiego si traduce in una semplificazione e ottimizzazione ... (liberoquotidiano)

Dispositivi, deleghe e tubi ne La distinzione di Gilda Policastro

Oppure " guest star " Gp(t) - 3 , in cui si riporta la conversazione con l'artificiale: Bisogna sottolineare, però,la natura di dispositivo non è propria solo degli strumenti ...

Intelligenza artificiale, i 4 clan che comandano WIRED Italia

L'intelligenza artificiale che prevede il tempo meglio dei centri meteo WIRED Italia

L'intelligenza che serve al Paese

Hanno messo al centro l'uso dei dati considerati risorsa strategica e condivisa - e hanno puntato ad una forte automazione dei processi, resa possibile dall'Intelligenza Artificiale (IA): un modello ...

"Autentico" è la parola del 2023. In offerta a soli 11 dollari

Non per altro la seconda parola scelta dal Merriam-Webster è deepfake, che è quando vi capita di vedere un video con un personaggio noto ma anche lì non sapete se è autentico o meno, potrebbe essere ...