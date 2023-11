Linda Evangelista | “Non voglio più andare a letto con nessuno”

Linda Evangelista è una donna felice Linda Evangelista ha raccontato di non avere un uomo accanto almeno dal 2016. Non è una data casuale: si tratta ... (247.libero)

Linda Evangelista la confessione choc : «Non voglio più andare a letto con nessuno. Non esco con un uomo da 7 anni. Deformata dopo l’operazione»

Basta uomini per Linda Evangelista. A rivelarlo è lei stessa, in un’intervista al Sunday Times. L’amore non sarebbe più una priorità per la ... (blog.libero)