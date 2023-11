(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Nelle mie canzoni ci sono le mie origini partenopee ma canto anche in inglese e in italiano”. Queste le parole di Pasquade Simone, in arte, nata a Pozzuoli da madre nigeriana e padre italiano. Cresciuta a Cerreto Sannita, un piccolo paese nella provincia di Benevento, lei e sua mamma erano le uniche donne nere a vivere lì. Da adolescente ha prodotto molti vlog e video satirici su Facebook, in cui parlava degli stereotipi che i “white italians” hanno sugli afroitaliani. Da quel momento ha cominciato a dimostrare la capacità di trattare argomenti sociali importanti, primo tra tutti il razzismo, con la freschezza e la simpatia che la contraddistinguono. La 25enne dopo il diploma, si è trasferita a Londra dove ora lavora e si è laureata in Imprenditoria e Business della musica. Assieme a Mine Music ha pubblicato il suo ...

I 5 dischi della settimana consigliati da Ernesto Assante. Tutto il meglio, da Fulminacci ai Beatles

" P. A. S. Pasqualina De Simone, in arte, ha realizzato uno degli album hip hop più interessanti degli ultimi tempi, dodici brani in cui racconta sé stessa e la sua vita, in un ...

Lina Simons: "La società mette in crisi chi come me ha più etnie" - Luce 29 Luce

Da Hosawa a Lina Simons: 5 artisti campani da conoscere Lacasadelrap

25 of the cheapest places to live in Georgia, from retiree havens to early career hot spots

Georgia, the Peach State, is known for its sandy beaches and temperate climate. The state’s population of around 11 million enjoys affordable living and low taxes. The median property tax payment in ...

EA FC 24 Year in Review player pick SBC: all 48 players included and cheapest solution

The first EA FC 24 Year in Review player pick SBC has been released in Ultimate Team, containing players released as SBCs or Objectives throughout October.