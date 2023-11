L’impatto dell’Intelligenza Artificiale tra scienza | economia e innovazione

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Se gli esperti affermano con sicurezza che la tecnologia che cambierà il mondo è l’Intelligenzaun motivo, in fondo, ci deve essere. Uno strumento rivoluzionario, capace di cambiare e di rendere più produttivi, più efficienti, più accurati e più sostenibili diversi settori. Uno strumento che, come tutte le novità, è ancora poco conosciuto. Per la maggior parte delle persone, infatti, l’IA è semplicemente quella di ChatGPT o al massimo quella degli assistenti virtuali nei siti di e-commerce. La realtà, però, è molto più complessa. E il suo impatto è già sotto gli occhi di tutti. Basta sapere dove guardare. L’IA tra, salute e benessere Partiamo da uno dei settori più delicati, quello in cui non si penserebbe alla mano di un’intelligenza alternativa: la salute. Qui l’IA ha velocizzato i processi di ricerca scientifica, offrendo nuove ...