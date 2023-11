Libri | la tutela dai rumori molesti nel nuovo testo dell’avvocato Anatriello

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una delle grandi piaghe della nostra epoca è costituita dalla grande rumorosità che attanaglia le nostre città in ogni ora del giorno e della notte.assordanti e spesso continui che ci impediscono di riposare ed a volte, anche solo di gustare serenamente un programma televisivo. Problematiche, queste, che sono spesso acuite all’interno dei condomini che costituiscono un conglomerato di individui in spazi sempre più ristretti, con pareti sempre meno isolanti. Come difendersi da tutto ciò? A chi rivolgersi e cosa fare? Una nuova soluzione a tali domande ci è offerta da una nuova opera, pubblicata lo scorso 12 maggio, a cura delle edizioni “Il Papavero”, dell’Avv. Raffaele, intitolata “Laprivatistica dalle immissioni acustiche – L’art 844 c.c. e il suo rapporto con le successive leggi speciali in materia”. Il ...