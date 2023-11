“L’ha conquistata!” Uomini e Donne | Ida Platano si arrende al cavaliere | ballo in studio e molto di più

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Idanon ha perso tempo, la dama bresciana che solo da poche settimane è salita sul trono diha messo gli occhi su un. E chissà cosa ne penserà Alessandro Vicinanza, l’ex che a sua volta ha fatto capolino in. Alessandro che al settimanale Di Più Tv aveva fatto delle rivelazioni inedite sulla sua relazione con l’attuale tronista. “Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto”, aveva spiegato. >“È tornato per te”. E Ida sbugiarda l’exdavanti a tutti: massacrato. Che “brutta figura” a“Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ...