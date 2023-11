L' ex ministro conferma i timori di Crosetto | Altre inchieste in arrivo

“Io credo che sia stato un ragionamento assolutamente sereno, come si fa quando si dà vita ad un gioco di squadra. Il presidente Meloni ha ... (ilfattoquotidiano)

Anche per Science Magazine – che, come sottolinea Andrea Capocci, ha fatto verifiche indipendenti dal manifesto – le immagini duplicate presenti ... (ilmanifesto)

Bonus benzina per i redditi più bassi. La conferma del ministro Urso : “Ci stiamo lavorando”

In mezzo ad una crescente emergenza carburante e le tensioni della legge di Bilancio, il ministro dell’Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso, in ... (orizzontescuola)