L’ex Ilva sull’orlo del precipizio | Mittal dice no all’aumento di capitale e inguaia il governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)barcolladel. L’acciaieria rischia di avere i giorni contati prima di finire in liquidazione se Arcelore ilnon troveranno un accordo sulla ricapitalizzazione per rimpolpare le casse esangui. Acciaieria d’Italia – la società che gestisce gli stabilimenti partecipata al 62% dal player industriale e al 38% da Invitalia, società controllata dal ministero dell’Economia – non ha più un euro e naviga a vista, priva persino di un contratto per la fornitura annuale di gas. Solo che i soci non riescono ad arrivare a un’intesa sui soldi da iniettare per mantenere in vita gli impianti ed evitare la liquidazione. Meglio, l’accordo appare introvabile. Arcelorha fatto sapere che non vuole partecipare...