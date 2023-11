L’età della meraviglia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) William Herschel, nato nel 1738 in Germania, si distinse in Inghilterra come interprete per oboe e violino prima di iniziare a studiare astronomia da autodidatta, a costruire i più apprezzati telescopi dell’epoca e a scoprire il pianeta Urano. Humphry Davy, nato nel 1778, passa da Omero e Milton a decisive scoperte nella chimica, scienza che stava mutando in maniera decisiva le conoscenze sul mondo. Il botanico Joseph Banks, nato nel 1743, dopo aver lasciato Oxford si imbarca con James Cook nella celebre e avventurosa spedizione che toccò Tahiti e l’Oceania, prima di diventare, come presidenteRoyal Society, una sorta di Virgilioscienza inglese. Questi sono solo alcuni dei protagonisti del libro di Richard Holmes, studioso dei poeti romantici e delle loro vite, che si arricchisce di molti altri personaggi (come Vincenzo Lunardi, italiano a ...