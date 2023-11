Lega | Durigon | “Grazie a Salvini in arrivo 100 milioni per il trasporto pubblico campano”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “al lavoro del ministroal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono inimportanti risorse per illocale e ferroviario, dopo l’intesa sancita ieri in Conferenza Unificata.Parliamo di 100.078.146 euro destinati alla Campania. Risorse fondamentali per garantire un servizioimportante e migliorare la vita dei nostri cittadini. Questo è l’ennesimo segnale di attenzione dellae del ministronei confronti della Campania. Bene così”. Lo dichiara in una nota il senatore Claudio, commissario regionale dellain Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.