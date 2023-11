Le tre ipotesi di crollo della torre Garisenda a Bologna | «Ma è più probabile l’implosione»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una simulazione che risale a febbraio 2023 mostra il possibile. I rendering mostrano tre: quello sulla basilica dei santi Bartolomeo e Gaetano, quello verso l’Asinelli e. I «possibili meccanismi di collasso» sono stati analizzati nella riunione del comitato tecnico scientifico. Alla finequale gli esperti scrivono che «le mozioni indicano che in caso di, questo si innesca al centro per cui èche avvenga tramite implosione». Il rischio collasso quindi c’è, spiega oggi il Quotidiano Nazionale. Mentre sono cominciati i lavori per la ...