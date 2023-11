Le reliquie di San Berardo in ospedale per tre giorni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Teramo - Ledi San, patrono di Teramo, saranno esposte per trenella cappella dell'Mazzini di Teramo, in un gesto significativo nell'ambito dell'Anno Berardiano, celebrato in commemorazione del IX centenario della morte del santo (1122-2022), promosso dalla diocesi di Teramo-Atri. L'urna contenente le spoglie del patrono giungerà presso l'venerdì 1° dicembre alle 15. Alle 17, il cappellano dell', don Pietro Luongo, celebrerà una messa, durante la quale lepotranno essere venerate fino alle ore 20. Sabato, la cappella riaprirà alle 7 e chiuderà alle 20. Alle 11:30 è prevista una messa presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi. La venerazione dellesarà possibile anche domenica 3 dicembre, ...